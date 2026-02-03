Россия ударила по Запорожью. Сообщается, что погибли 18-летние парень и девушка. Семеро человек ранены.

Украина подвергла Белгород массированному ракетному удару. Город и несколько округов остались без света.

Жители сообщают о перебоях в Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском округах. В самом Белгороде электричества нет в большей части города. Было слышно минимум 20 взрывов.

Отключения фиксируют и в Старом Осколе — там проблемы начались во время обстрела.



