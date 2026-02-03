Сотрудники департамента миграции МВД Грузии за последние дни депортировали 57 иностранцев, среди которых есть граждане Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, из Грузии были высланы также граждане Алжира, Бангладеш, Греции, Египта, Иордании, Израиля, Индии, Ирана, Йемена, Китая, Кубы, Марокко, Непала, Нигерии, России, Сирии, Турции, Таиланда, Туркмении и Узбекистана. Указанным лицам запрещен въезд в республику.

В январе, как сообщается, из Грузии были депортированы 232 мигранта.