Власти Ирана усиливают опасения, что возможный удар со стороны США может спровоцировать падение режима на фоне новой волны массовых протестов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на действующих и бывших иранских чиновников.

По данным агентства, верховному лидеру страны Али Хаменеи было доложено, что общественное возмущение жесткими методами подавления январских акций достигло критического уровня. Источники отмечают, что страх, долгое время служивший главным сдерживающим фактором, больше не останавливает граждан.

Как утверждают собеседники издания, в руководстве республики считают, что внешнее давление — в частности возможная военная акция США — способно придать протестующим дополнительную решимость.

«Люди крайне возмущены. Стена страха пала. Страха больше нет», — оценил ситуацию бывший высокопоставленный чиновник, придерживающийся умеренных взглядов.

Шесть источников агентства прогнозируют, что новые протесты могут быть значительно более жесткими, чем предыдущие, поскольку многие участники будут исходить из ощущения, что терять им уже нечего.

Другой иранский чиновник заявил, что противники Тегерана рассчитывают именно на такой сценарий — массовые выступления, которые могут привести к краху правления Хаменеи. По его словам, сочетание внешнего удара и уличных протестов чревато резким ростом насилия и дестабилизацией страны.

Ряд оппозиционных политиков, ранее входивших в правящую элиту Ирана, также предупредили власти о нарастающем народном гневе. Бывший премьер-министр Мирхоссейн Мусави, находящийся под домашним арестом с 2011 года, заявил, что «пролитая кровь не остынет, пока не изменит ход истории», подчеркнув, что происходящее может иметь судьбоносные последствия для режима.