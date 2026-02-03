Власти Ирана освободили участника антиправительственных протестов Эрфана Сольтани, ранее задержанного по обвинениям, за которые ему могла грозить смертная казнь.

Как сообщает CNN, 26-летний Сольтани вышел на свободу из иранской тюрьмы в минувшую субботу. Он был задержан 10 января в городе Фардис, расположенном недалеко от Тегерана. Иранские власти обвиняли его в «сговоре против внутренней безопасности» и «пропаганде против режима».

После ареста правозащитники и семья опасались, что Сольтани может быть приговорён к смертной казни. Ряд иностранных СМИ и правозащитных организаций сообщал о возможном вынесении такого приговора, что вызвало международную обеспокоенность. Позднее родственники заявили, что казнь была отложена.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что Вашингтон может принять «решительные меры» в случае приведения подобных приговоров в исполнение.

Сообщается, что Сольтани освобождён под залог, однако кто именно его внёс, не уточняется. Родные описывают его как участника исключительно мирных акций, выступавшего за свободу и перемены в Иране.