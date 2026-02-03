Иран рассматривает возможность приостановки или закрытия своей ядерной программы для снижения напряжённости, однако предпочитает план при поддержке США по созданию регионального консорциума в сфере ядерной энергетики.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Али Лариджани недавно передал Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В нём Тегеран предложил вывезти обогащённый уран в Россию — по модели соглашения 2015 года.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с Ираном. «Если мы сможем договориться — это будет здорово. Если нет, вероятно, произойдут плохие вещи», — сказал он.