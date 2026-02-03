Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в свете глобальных вызовов и потрясений Европа должна стать более независимой в области экономики, обороны и технологий.

«Вероятно, сейчас мы переживаем период величайшей политической неопределенности и нестабильности — в любом случае, это глубокий переломный момент. Это поворотный момент», — заявил Мерц на приеме Deutsche Börse в Эшборне, передает ТАСС.

При этом канцлер ФРГ отметил, что в мире «появляются великие державы, которые, скорее, проводят силовую политику, иногда даже нарушающую правила».

«Если мы, европейцы, будем действовать сплоченно и решительно, то сможем изменить мир. Мы сможем достичь большего, чем порой сами от себя ожидали», — утверждал Мерц. Европа, по его словам, должна стать способной защитить себя собственными силами, вновь создать более конкурентоспособные условия для европейского бизнеса и стать более независимой в технологическом плане.

«Трансатлантические отношения изменились», — подчеркнул канцлер Германии, уточнив, что он очень сожалеет об этом. «Однако ностальгия или воспоминания о былых временах нам не помогут», — указал Мерц. «Мы должны взять ситуацию в свои руки прямо сейчас, если хотим сыграть свою роль на этом этапе глобальной трансформации», — констатировал он.