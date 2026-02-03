Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение о снижении таможенной пошлины для республики до 18%.

«Был рад поговорить сегодня с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 млрд жителей Индии выражаю огромную благодарность президенту Трампу за это замечательное объявление», — написал Моди в Х.

По его словам, «когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества».

«Лидерство президента Трампа имеет жизненно важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по достижению мира. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести наше партнерство на беспрецедентный уровень», — заключил он.