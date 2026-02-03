Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть российские клубы и сборные в большой футбол, назвав его «моральным дегенератом».

Украинская ассоциация футбола выразила несогласие с заявлением Инфантино, отмечая, что реинтеграция российских сборных угрожает безопасности и целостности соревнований.

Глава МИД Украины написал, что 679 украинских детей больше никогда не смогут играть в футбол, потому что Россия их убила.

«И она продолжает убивать, пока моральные дегенераты предлагают снять санкции, несмотря на отказ России завершить эту войну. Будущие поколения будут вспоминать это как позорное подобие Олимпийских игр 1936 года», – подчеркнул Андрей Сибига в соцсети Х.