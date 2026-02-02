Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с переговорной командой перед новым раундом трёхсторонних встреч, которые запланированы на среду и четверг этой недели.

На совещании присутствовали почти все ключевые участники команды: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Также участие в переговорах примет Давид Арахамия. В ходе встречи были согласованы рамки обсуждения и конкретные задачи переговоров.

Украинская делегация также проведёт двусторонние встречи с американской стороной. Зеленский отметил, что Украина готова к реальным шагам и считает достижимым установление достойного и продолжительного мира.

По его словам, двусторонний документ о гарантиях безопасности с США уже готов, и команда рассчитывает на дальнейшую работу над документами по восстановлению и экономическому развитию страны.

«Мы также рассчитываем на то, что американская сторона может и в дальнейшем быть решительной в обеспечении необходимых условий для диалога. Меры по деэскалации, которые фактически начали действовать в ночь на прошлую пятницу, помогают добиться доверия людей к переговорному процессу и возможному результату. Войну необходимо завершить. Спасибо всем в мире, кто помогает», — отметил Зеленский.