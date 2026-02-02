Венгрия подала в Суд ЕС иск против запрета Евросоюза на поставки энергоносителей из России.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что решение Совета ЕС о запрете на российский газ вступило в силу и поэтому венгерское правительство, как и планировало, сразу же подало иск в Суд ЕС с требованием его отмены. «Этот иск должен быть рассмотрен», — говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД.

Министр пояснил, что Совет ЕС не имел права принимать такое решение не консенсусом, а большинством голосов, поскольку оно носит санкционный характер. По его словам, зная о возражениях Венгрии и Словакии, Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику».

Во-вторых, продолжил Сийярто, у Совета ЕС вообще нет полномочий вводить такие меры, поскольку в базовых документах Евросоюза четко указано, что каждое государство может самостоятельно определять свою энергетическую политику, выбирая поставщиков и источники энергоносителей.