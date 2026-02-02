Казахстан за несколько дней выдал России двух человек, преследуемых по политическим делам, и одобрил экстрадицию ещё одного. Правозащитники фиксируют опасную тенденцию: страна перестаёт быть даже частично безопасным убежищем для тех, кто бежит от преследования российских властей.

По данным правозащитников, казахстанские силовики передали российской военной полиции дезертира Семёна Бажукова, а также депортировали IT-специалиста Александра Качкуркина, которого после задержания обвинили в госизмене. Кроме того, Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос на экстрадицию чеченского активиста Мансура Мовлаева — критика Рамзана Кадырова. Его адвокат заявляет, что дело сфабриковано, а в России ему грозят пытки и возможная гибель.

Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова отмечает, что ранее большинству преследуемых удавалось избежать выдачи, однако сейчас ситуация изменилась. Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов считает, что между Москвой и Астаной могло возникнуть неформальное соглашение о передаче политически преследуемых лиц.

Оба эксперта подчёркивают: риски для людей, разыскиваемых Россией, в Казахстане заметно выросли. Смирнов указывает, что страна перестала быть безопасной даже для граждан третьих государств, а Буракова советует тем, кто находится в зоне риска, избегать поездок в Казахстан и рассмотреть переезд в другие страны региона.