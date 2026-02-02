Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф признал, что многолетние попытки спасти озеро Урмия не принесли ожидаемых результатов.

По его словам, на протяжении двух десятилетий в стране реализовывалась комплексная программа по восстановлению водоёма, в том числе при поддержке дружественных государств. Однако, несмотря на принятые меры, добиться заметного прогресса так и не удалось.

Ареф подчеркнул, что высыхание озера привело к усилению песчаных и пыльных бурь, которые негативно отражаются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Он также отметил, что анализ проектов, реализованных за последние десять лет, не показал существенного роста уровня воды.

В этой связи первый вице-президент заявил о необходимости возрождения озера Урмия «любой ценой», назвав эту задачу приоритетной для страны.