В Московской области у одного из жителей выявили оспу обезьян. Мужчину госпитализировали в Домодедовскую больницу, сообщили в пресс-службе медучреждения. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, ему назначено симптоматическое лечение. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник инфекции и установить круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Пациент обратился в больницу накануне после резкого повышения температуры до 40 °C. До этого он пытался лечиться дома с помощью противогерпетической мази, принимая симптомы за обычное простудное заболевание. Мужчина утверждает, что не выезжал за границу и не посещал общественные бани, и пока не знает, откуда мог заразиться.

По информации Baza и Mash, подозрения на оспу обезьян есть также у еще одного жителя Подмосковья. У заболевшего наблюдаются сопутствующие заболевания — ВИЧ и сифилис.

Оспа обезьян — это вирусная инфекция, проявляющаяся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и кожной сыпью. Заболевание передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным, через биологические жидкости или инфицированные предметы.