Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что за последние сто лет Россия совершила военные нападения как минимум на 19 государств, при этом ни одно из этих государств не атаковало Россию.

По её словам, в текущей ситуации международному сообществу необходимо добиваться уступок именно со стороны Москвы. Речь, в частности, должна идти об ограничениях российского военного бюджета, численности армии и ядерного арсенала.

«Мы должны искать уступки с российской стороны — в вопросах военных расходов, армии или ядерного оружия», — подчеркнула Каллас.