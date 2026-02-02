Один из сценаристов фильма «Простая случайность» Мехди Махмудян был арестован в Тегеране, сообщают Associated Press и The New York Times со ссылкой на правозащитную группу Human Rights Activists News Agency, базирующуюся в США.

По данным представителей команды фильма, Махмудян был задержан в субботу, 31 января. Какие обвинения ему предъявлены — неизвестно. По данным BBC Persian, Махмудян смог поговорить с адвокатом и кратко связаться с семьей, чтобы известить о своем аресте, но где он находится — не уточняется.

28 января Махмудян и еще 16 человек подписали заявление, осуждающее верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи за насильственное подавление протестов. Арестованы также двое других подписантов, сообщает AP.

Режиссер фильма «Простая случайность» Джафар Панахи, находящийся за пределами Ирана, выступил с заявлением в поддержку Махмудяна. «Мехди Махмудян — не просто правозащитник и узник совести; он свидетель, слушатель и редкий образец морали — человек, чье отсутствие сразу ощущается как внутри тюремных стен, так и за их пределами», — говорится в заявлении.