Завтра, 3 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью от +4°С до +7°С, днём от +8°С до +12°С.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днём в некоторых местах ожидаются осадки, в горных территориях – снег. В некоторых районах временами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от +3°С до +7°С, днём от +13°С до +18°С, в горах ночью от 0°С до 5°С, днём от +8С до +13°С.