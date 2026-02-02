Депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев предложил новые меры для регулирования деятельности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в Азербайджане. Среди них — обязательное наличие банковской гарантии или страхового обеспечения перед началом строительства. Эти средства должны использоваться для достройки объекта в случае его заморозки.

Парламентарий также предложил направлять средства граждан на контролируемые депозитные счета с поэтапным расходованием по фактическим стадиям строительства. По его мнению, это позволит предотвратить бесконтрольное использование средств и защитить семьи от финансовых потерь.

Рази Нуруллаев подчеркнул необходимость усиления персональной ответственности руководства ЖСК. В случаях мошенничества или нецелевого расходования средств ответственность должна нести не только компания, но и её руководство. Возможные меры — долгосрочные запреты на строительную деятельность и другие жесткие санкции.