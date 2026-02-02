Дом и коммерческий объект, конфискованные у бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, признанного виновным в хищении 27 млн манатов, выставлены на продажу.

Общая стартовая стоимость двух объектов недвижимости составляет 1 млн 376 тыс. манатов, отмечает портал «Гафгазинфо».

На торги выставлены:

жилой дом площадью 370,4 кв. м, расположенный в Ясамальском районе на улице Мирзы Ибрагимова — по цене 926 250 манатов;

нежилое помещение в Сабаильском районе на проспекте Азадлыг — по цене 450 000 манатов.

В целом в пользу государства у экс-министра было конфисковано имущество на сумму около 20 млн манатов. В прошлом месяце также были выставлены на продажу два принадлежащих ему жилья общей стоимостью 490 тыс. манатов.

Муслимов был задержан Государственной службой безопасности в 2021 году. Поскольку ущерб государству в размере более 20 млн манатов был возмещён, суд приговорил его к условному наказанию.