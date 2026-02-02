Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев заявил, что Баку может подписать мирный договор с Ереваном до очередных выборов в Армении, то есть до июня. По его словам, для этого Армения должна закрепить в новой Конституции отсутствие территориальных претензий к Азербайджану.

Гасангулиев отметил, что соглашение было парафировано в августе прошлого года и должно быть обсуждено в парламенте. Депутат также предложил восстановить железнодорожное сообщение между странами, включая линию Садарак—Ереван, и расширить транспортное сотрудничество для ускоренного развития Нахчывана.