Названы причины задержек зарубежных посылок в Азербайджан. В социальных сетях граждане активно обсуждают задержки международных посылок, наблюдаемые с декабря прошлого года, — товары застряли на азербайджанской таможне. Как сообщает Minval со слов пользователей, отправления неделями не меняют статус, чего ранее не происходило.

Некоторые описывают, что их посылки находятся на таможне с 19–20 января. В службах доставки же, в частности в одной из логистических компаний, объяснили ситуацию сменой таможенного склада, из-за чего образовался временный затор. При этом клиентам пообещали, что посылки будут выпущены в течение недели.

Отдельное обсуждение вызвали новые требования к декларированию товаров. Пользователи утверждают, что теперь при оформлении декларации необходимо указывать полную логистическую стоимость заказа, то есть не учитывать купоны, бонусы и скидки. В противном случае декларация считается неверной. В этом случае посылка может быть задержана, а получателю придется лично явиться на таможню и оплатить штраф за каждый день хранения посылки. Кроме того, незнание новых правил не освобождает от ответственности, а отказ от посылки также требует дополнительных расходов. В соцсетях упоминаются случаи, когда штрафы за простой на таможне заказов с популярных онлайн-платформ достигали значительных сумм.

Одновременно часть пользователей призывает не паниковать, отмечая, что задержки носят временный характер, ведь посылки в итоге доходят до адресатов, пусть и с опозданием.

Между тем, как прокомментировали Minval в Государственном таможенном комитете, по таможенному законодательству, грузы, заказанные через почтовые службы, должны быть задекларированы в таможенных органах.

В последнее время, параллельно с резким ростом электронных заказов, наблюдается увеличение объема посылок, которые не были корректно задекларированы, либо вообще не задекларированы. Таможенные органы работают над урегулированием текущей ситуации и устранением возникших несоответствий. Это, в свою очередь, в некоторых случаях влияет на процесс правильной и своевременной выдачи задекларированных посылок», — отметили в Гостаможне.

По их данным, указанные случаи уточняются с почтовыми операторами, осуществляющими транспортировку и доставку заказов. Рекомендуется избегать подобных ситуаций. А лицам, заказывающим товары из-за рубежа, рекомендуется учитывать возникшие обстоятельства и временный характер неудобств.