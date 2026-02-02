Министерство юстиции США опубликовало документы по делу Джеффри Эпштейна — 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео. В материалах раскрываются подробности его пребывания в тюрьме, расследования смерти и связи с сообщницей Гислейн Максвелл.

Tengrinews.kz изучил документы и выяснил, что Казахстан фигурирует более 400 раз — речь о поездках в Алматы и Астану, встречах с чиновниками и загадочной женщине по имени И., работавшей в International Peace Institute (IPI).

По переписке Эпштейна видно, что визиты в Казахстан были тщательно спланированы. Один из собеседников в марте 2014 года сообщает: «Только что приземлился в Алматы!». В маршрутах также фигурируют транзитные точки через Москву, Минск, Ригу и Вильнюс.

В материалах упоминаются встречи с высокопоставленными казахстанскими чиновниками, в том числе с бывшим премьер-министром Каримом Масимовым и его заместителем.

Женщина И. из IPI участвовала в организации встреч Эпштейна и обсуждала с его сотрудниками детали визитов, в том числе размещение и перенос времени встреч. Её имя встречается как минимум 38 раз.

Также в документах упоминается контракт одного из казахстанских ведомств с IPI на 400 тысяч долларов в год, включавший встречи по вопросам валютной политики и управления резервами. В переписке Эпштейн указывает: «Скажи им 3–5 миллионов в год», не уточняя, кому именно предназначались эти средства.