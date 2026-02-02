Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любой политик, возглавляющий ядерную страну, не может исключить возможность применения ядерного оружия.

В интервью ТАСС он отметил, что человек, который принимает решение баллотироваться на пост президента ядерной державы и затем занимает эту должность, обязан учитывать такой сценарий. По словам Медведева, в противном случае ему не следует претендовать на подобную ответственность.

Он подчеркнул, что в период своего президентства, выполняя функции верховного главнокомандующего, участвовал во всех предусмотренных учениях, включая тренировки, связанные с ядерным арсеналом. Медведев также указал, что стратегические ядерные силы России продолжают развиваться, поэтому полностью исключать их использование невозможно. При этом он выразил надежду, что до подобного развития событий дело никогда не дойдёт.