Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на шутку ведущего церемонии вручения премии «Грэмми» комика Тревора Ноа и пригрозил ему судебным иском, пообещав «отсудить кучу денег».

Поводом стала реплика Ноа со сцены во время награждения Билли Айлиш. Комик заявил, что «Грэмми» — это награда, о которой мечтает каждый артист, «почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию», добавив, что после смерти Джеффри Эпштейна президенту США якобы «нужен новый остров, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном».

Трамп ответил на это в соцсети Truth Social, назвав ведущего «полным неудачником» и «жалким, бездарным и глупым человеком». По словам американского лидера, Ноа следует «быстро разобраться с фактами», иначе ему придётся иметь дело с адвокатами президента. «Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться», — написал Трамп, дав понять, что рассматривает возможность судебного разбирательства.

Кроме того, президент США заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и «даже близко к нему не оказывался». При этом он уточнил, что не может говорить за бывшего президента Билла Клинтона, имя которого также прозвучало в шутке.

Трамп также подверг резкой критике саму церемонию, назвав премию «Грэмми» «ужасной» и заявив, что её «почти невозможно смотреть».