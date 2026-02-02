С 1 января 2026 года физические лица смогут один раз в течение календарного года ввозить через таможенную границу один мобильный телефон на льготных условиях — без уплаты таможенных платежей.

Это предусмотрено изменениями в Правила льготного и упрощённого провоза физическими лицами через таможенную границу товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, утверждёнными Кабинетом министров.

В то же время, если таможенная стоимость ввозимых мобильных устройств превышает месячные лимиты, установленные правилами ($800 при личном ввозе и $300 при пересылке через международную почту или курьерскую компанию), таможенное оформление будет осуществляться в упрощенном порядке с взиманием соответствующих платежей с суммы превышения после вычета предусмотренного лимита.

Настоящее решение применяется с 1 января 2026 года.