В США и Израиле все чаще высказывается мнение о том, что дипломатические инструменты по иранскому направлению фактически утратили эффективность. Как сообщает Iran International со ссылкой на осведомлённый источник, в Вашингтоне и Тель-Авиве военный вариант развития событий рассматривается как практически неизбежный.

По словам собеседника издания, в настоящее время обсуждается не сама возможность удара, а сроки его реализации. Потенциальное «окно возможностей» может открыться как в ближайшие дни, так и в течение нескольких недель.

Предполагается, что целью возможной операции станет нанесение масштабного ущерба иранской государственной системе, вплоть до её дестабилизации или возможного коллапса. Источник утверждает, что рассматриваемый сценарий значительно превосходит по масштабу все предыдущие военные действия против Ирана и не имеет аналогов в истории страны.

В западных столицах нынешнюю ситуацию называют «уникальной», отмечая готовность пойти на более высокий уровень риска, чем во время краткосрочного конфликта, произошедшего в июне прошлого года. При этом подчёркивается, что активное и прямое участие Израиля способно существенно расширить географию и интенсивность операции.

Характеризуя обсуждаемые планы, источник использовал определение «беспрецедентные», не уточняя при этом конкретных деталей возможных действий.