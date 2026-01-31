Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о ветреной погоде, ожидаемой 1 февраля на территории Азербайджана.

В соответствии с желтым предупреждением, в Гобустане, Ширване, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гейчае, Гедабеке, Дашкесане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Геранбое, Балакене, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Габале, Шамахы, Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Физули, Зангилане, Лачине, Кельбаджаре будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м в секунду.