В Бешбармаке обнаружен древний караван-сарай. Как сообщили в Государственном агентстве туризма, находка имеет научное значение и создаёт основу для дальнейших исследований. Ожидается, что раскопки на территории продолжатся в 2026 году.

Руководитель Бешбармакской археологической экспедиции Сафар Ашуров отметил, что на втором террасе крепости Бешбармак обнаружены культурные слои, относящиеся к Кура-Аразской культуре раннего бронзового века.

После долгих поисков удалось определить местонахождение караван-сарая, о котором упоминали средневековые путешественники.

«Первичные раскопки выявили структуру здания и многочисленные предметы материальной культуры. Совпадение плана сооружения с описанием XVII века Адама Олеария, а также находки монет, мундштуков и жерновов подтверждают, что это именно караван-сарай», — заявил Сафар Ашуров.