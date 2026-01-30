Южно-Африканская Республика выслала временного поверенного в делах Израиля Ариэля Сейдмана за «нарушение дипломатических норм», включая «оскорбительные высказывания» в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы.

В МИД ЮАР подчеркнули, что дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение 72 часов. Его обвиняют в использовании социальных сетей для нападок на Рамафосу и в приглашении израильских официальных лиц в Южную Африку без разрешения.

Объявляя о высылке Сейдмана, министерство иностранных дел ЮАР заявило, что его действия «представляют собой грубое злоупотребление дипломатическими привилегиями».

В ответ Израиль объявил старшего дипломатического представителя Южно-Африканской Республики Шона Эдварда Байневельдта персоной нон-грата.

Согласно информации, решение принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Гидеоном Сааром.

В заявлении ведомства говорится, что Байневельдт должен покинуть Израиль в течение 72 часов. «Дополнительные меры будут рассмотрены позднее», — добавили в МИД.