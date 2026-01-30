В связи с ожидаемой 31 января ветреной погодой в Баку на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана объявлено жёлтое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахы, Шеки, Огузе, Исмайыллы, Кельбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гяндже, Гедабее, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире будет дуть юго-западный ветер, максимальные порывы которого могут достигать 13.9-20.7 м/с.