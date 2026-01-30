Завтра, 31 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 3-6 °С, днем ​​- 12-17°С тепла. Атмосферное давление снизится с 756 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем ​​- 55-60%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и снег, на отдельных территориях туман, умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью 0–5, днем — 13–18 градусов выше нуля, в горах ночью — 0–5 градусов ниже нуля, днем — 10–15 градусов тепла.