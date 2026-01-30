В Баку сотрудники МВД задержали нескольких подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий Главного управления по борьбе с наркотиками были задержаны 41-летний Орхан Агамалы, его знакомый 37-летний Захид Алиев и 40-летний Махир Гасымов. У них обнаружено 34 кг 450 г наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью.

В отношении задержанных избрана мера пресечения — арест. Следственные действия продолжаются.