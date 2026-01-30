Вокруг 34-летнего сотрудника Государственного таможенного комитета Азербайджана Фуада Эльхан оглу Мамедова появились любопытные детали. Недавно ему было присвоено высшее специальное звание — генерал-майор.

Как сообщают местные СМИ, ещё в марте 2025 года Мамедов был назначен заместителем председателя ГТК. На тот момент он носил звание майора таможенной службы. Прошло всего десять месяцев — и на его погонах уже генеральская звезда.

Сегодня Фуад Мамедов считается самым молодым действующим генералом в Азербайджане. Примечательно, что, по данным источников, его отец — обычный преподаватель.

Карьерный взлёт молодого генерала уже стал предметом обсуждений и привлёк внимание общественности.