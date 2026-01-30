В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении руководства и сотрудников реабилитационного центра «Qurtuluş». По решению правоохранительных органов задержаны директор учреждения и двое его работников.

Речь идёт о Джейхуне Салманове, Эльшаде Магеррамове и Натиге Алиеве. Следствие инкриминирует им незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении нескольких человек.

В прокуратуре подчёркивают, что расследование не связано с резонансной историей вокруг заслуженного журналиста Насими Набизаде, чьё имя ранее упоминалось в контексте деятельности центра. Основанием для возбуждения дела стала жалоба, поступившая в надзорные органы ещё в декабре прошлого года.

Центр «Qurtuluş», основанный в 2021 году, позиционировал себя как учреждение по психологической реабилитации людей с наркотической и другими зависимостями. Теперь его деятельность стала предметом уголовного расследования.