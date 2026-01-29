Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Аббаса Арагчи. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что нарастающая напряжённость в регионе вызывает серьёзную обеспокоенность. По его словам, Азербайджан последовательно подчёркивает необходимость для всех сторон воздерживаться от шагов и риторики, способных привести к дестабилизации ситуации в Иране и вокруг него.

Министр подчеркнул, что существующие проблемы должны решаться исключительно путём диалога и дипломатическими средствами в строгом соответствии с нормами и принципами международного права.

Байрамов также заявил, что Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.