На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в молодежном городке «Абшерон» в городе Хырдалан Абшеронского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с полученным сигналом на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и службы спасения особого риска МЧС.

Пожар возник в квартире на пятом этаже одиннадцатиэтажного дома. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был быстро ликвидирован и не успел распространиться на другие квартиры. В одной комнате двухкомнатной квартиры сгорели конструкции и предметы обихода на площади 18 кв. м.

В рамках мер безопасности были эвакуированы жители дома. Пострадавших нет. Остальная часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.

