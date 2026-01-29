В ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили, что сегодня около 17:03 на станции «Нариман Нариманов» из-за технической неисправности поезд был снят с линии.

С привлечением вспомогательного состава неисправный поезд вывели с линии и направили в электродепо «Нариман Нариманов». Вместо него на маршрут выпущен резервный поезд.

В настоящее время на Зелёной и Красной линиях зафиксированы задержки интервалов движения до 20 минут. В метрополитене заверили, что график будет восстановлен в кратчайшие сроки.

На Фиолетовой линии, а также на участках «Джафар Джаббарлы — Хатаи» и «Ази Асланов — Ахмедлы» поезда следуют по расписанию.