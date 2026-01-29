Завтра, 30 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью от +1°С до +4°С, днём от +8°С до +12°С. Атмосферное давление упадёт с 759 мм рт.ст. до 756 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днём 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от -1°С до +4°С, днём от +8°С до +13°С, в горах ночью от -2°С до -7°С, днём от +3°С до +8°С.

Ночью в некоторых горных районах ожидается гололёд на дорогах.