Задержаны лица, укравшие оборудование из теплицы за 50 000 манатов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, потерпевший обратился в полицию и заявил, что с принадлежащей ему теплицы, расположенной в поселке Маштага, при неизвестных обстоятельствах было похищено котельное оборудование на сумму 50 тысяч манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые 55-летний Махир Гасанов и 36-летний Турал Гаджиев. Установлено, что они некоторое время наблюдали за теплицей, деятельность которой была приостановлена, и, убедившись в отсутствии людей, совершили кражу. После этого злоумышленники вызвали эвакуатор и, заявив, что оборудование принадлежит им, организовали его вывоз с целью дальнейшей продажи.

Также выяснилось, что Турал Гаджиев ранее похитил 4500 манатов наличными из дома своего родственника.