В Азербайджане планируется расширить перечень случаев, в которых обыск или выемка могут проводиться без судебного решения.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает Report.

Законопроект был вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменениям, в неотложных случаях следователь сможет проводить обыск или выемку без решения суда при наличии точной информации о возможной подготовке или совершении преступлений против личности или государственной власти, а также при угрозе сокрытия либо уничтожения данных в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), электронных носителях или цифровых данных.

Кроме того, если имеющиеся доказательства или материалы оперативно-розыскной деятельности дают достаточные основания полагать, что в ИКТ-системах, их компонентах или на электронных носителях содержится информация, имеющая значение для дела, следственные действия могут быть проведены без судебного решения. При этом в процессе изъятия обязательно участие специалиста.