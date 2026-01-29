Великобритания и Франция ведут предварительные переговоры со Швецией о возможном размещении своих ядерных сил на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает газета The Telegraph.

«Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Соединенным Королевством», — отметил глава шведского правительства.

По словам Кристерссона, после вступления в НАТО Швеция стала более активно участвовать во всех форматах обсуждений внутри альянса, включая дискуссии, связанные с ядерным оружием. Премьер подчеркнул, что демократические государства должны иметь доступ к ядерному сдерживанию до тех пор, пока «опасные страны» обладают таким вооружением.

Журналисты The Telegraph также получили подтверждение факта переговоров от представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что указывает на серьезность консультаций между сторонами.