В Азербайджане с 8 октября 2025 года по 28 января 2026 года в медицинских учреждениях страны добровольно вакцинировались против гриппа 27271 человек. Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) по запросу издания «Репорт».

Среди вакцинированных: 4219 человек в возрасте 0–17 лет, 16875 человек 18–59 лет и 6177 человек 60 лет и старше.

Препараты против гриппа производятся французской компанией Sanofi Pasteur. Для вакцинации желающие могут обращаться в районные центральные больницы или поликлиники в Баку.