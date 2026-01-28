В Бинагадинском районе Баку зафиксирована серия краж из частных домов, в результате которых потерпевшим был причинён материальный ущерб на сумму 8500 манатов.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступлений были задержаны трое мужчин — 29-летний Эльмеддин Наджафли, 24-летний Муган Асадов и 27-летний Айхан Гулиев.

Следствием установлено, что с целью сокрытия следов противоправных действий злоумышленники повредили несколько камер видеонаблюдения в домах, где совершались кражи.

По данному факту продолжаются следственные мероприятия.