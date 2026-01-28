Импорт раритетных автотранспортных средств будет освобождён от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе», вынесенных на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, на основании подтверждающего документа, выданного органом, определённым соответствующим органом исполнительной власти, физическое лицо в течение календарного года может импортировать не более одного раритетного автотранспортного средства (в целом по стране — не более 10 единиц), которые будут освобождены от уплаты таможенной пошлины. В соответствии с действующими правилами раритетными (редкими) считаются автотранспортные средства с оригинальным либо восстановленным до оригинального состояния двигателем, кузовом и шасси, с даты заводского выпуска которых прошло более 40 лет.

Освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит сократить расходы их импортёров.