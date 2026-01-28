В рамках проекта по разделению линий поэтапно реализуется строительство электрического депо «Дарнагюль».

Первый этап предусматривает создание минимально необходимой инфраструктуры для разделения линий.

В настоящее время, в соответствии с Государственной программой на 2025–2030 годы, Азербайджанское агентство автомобильных дорог (АAYDA) ведёт работы по строительству подземного автомобильного тоннеля, который пройдёт по территории депо, а также по реконструкции пешеходного тоннеля, соединяющего улицу Абая Кунанбаева с жилым комплексом «Чинарлы». Строительство тоннелей открытым способом привело к необходимости внесения изменений в график реализации проекта депо.

После завершения работ, выполняемых АAYDA, координация железнодорожной и иной инфраструктуры на построенных участках депо будет осуществлена в кратчайшие сроки.