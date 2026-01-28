Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — ключевые партнеры США в Персидском заливе — отказались предоставлять свое воздушное пространство и территорию для возможных военных действий Вашингтона против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соответствующую позицию наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман озвучил в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Информация содержится в официальном заявлении, распространенном властями в Эр-Рияде. Аналогичную точку зрения подтвердило и министерство иностранных дел ОАЭ.

Эксперты отмечают, что отказ Эр-Рияда и Абу-Даби осложняет военное планирование администрации Дональда Трампа, однако не делает возможную операцию невозможной. По словам бывшего генерал-лейтенанта ВВС США Дэвида Дептулы, который руководил воздушной кампанией операции «Буря в пустыне» в 1991 году, подобные ограничения увеличат сложность и стоимость потенциальных действий США против Ирана, но не станут для них непреодолимым препятствием.