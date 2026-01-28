В Баку в 2025 году на 15 улицах и проспектах, а также в двух районах проложено 15 километров полос микромобильности, в результате чего общая протяженность сети достигла 60 км.

Об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

По его словам, велосипедные дорожки соединяются поэтапно, создавая непрерывную полосу для микромобильности:

«С момента создания инфраструктуры микромобильности эти транспортные средства были заказаны более 4,5 млн раз, а суммарная протяженность поездок составила 13 млн км. Для минимизации конфликтных точек с автомобильным движением установлены защитные барьеры, а на светофорах — специальные велосипедные секции. Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, в столице создано 700 парковочных пунктов для скутеров и 564 — для велосипедов».