Президент США Дональд Трамп заявил, что в обозримом будущем ожидает урегулирования девятого конфликта с начала своего второго президентского срока. Об этом он сообщил в интервью радиостанции WABC.

По словам американского лидера, во время предвыборной кампании он не осознавал масштаб существующих конфликтов. «Когда я баллотировался на второй срок, я не знал, что есть восемь войн. В итоге это вылилось в урегулирование восьми войн, и девятое уже на подходе», — отметил Трамп, не уточнив, о каком именно конфликте идет речь.

Президент США подчеркнул, что мирное разрешение конфликтов стало для него «второй натурой». Он также упомянул один из разговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил российского лидера дать ему возможность способствовать разрешению кризиса в Украине.

«Я сейчас в этом заинтересован, предпринимается попытка это осуществить», — добавил Трамп.