Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла в Будапеште для выражения протеста в связи с тем, что в стране расценивают как вмешательство Киева во внутренние политические процессы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев и лично президент Владимир Зеленский начали «откровенное, бесстыдное и грубое вмешательство» в парламентские выборы, стремясь повлиять на их итоги в пользу оппозиционной партии «Тиса».

По словам министра, его заместитель в ходе встречи ясно дал понять украинскому дипломату, что Венгрия не допустит подобных действий и будет всеми средствами защищать свой суверенитет. Сийярто подчеркнул, что только венгерский народ вправе определять будущее своей страны, а решения должны приниматься внутри Венгрии, а не в Брюсселе или Киеве.

Он также заявил, что украинская сторона поддерживает венгерскую оппозицию, рассчитывая на ее содействие в вопросах вступления Украины в Европейский союз и получения финансовой помощи. Венгерское правительство, по его словам, не позволит использовать средства граждан Венгрии на функционирование украинского государства.