Анкара и Вашингтон провели переговоры на уровне высшего военного руководства, в ходе которых были обсуждены вопросы региональной безопасности и ситуация вокруг Ирана.

Телефонный разговор состоялся между начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции Сельчуком Байрактароглу и командующим Центральным командованием Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером.

Стороны уделили внимание обострению ситуации вокруг Ирана, а также военной активности, зафиксированной в последнее время. В ходе беседы также были затронуты вопросы двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном в контексте региональной безопасности.

Подробности переговоров официально не раскрываются.