В израильской системе безопасности выражают обеспокоенность тем, что Турция в течение ближайших месяцев или лет, действуя постепенно и небольшими шагами, может создать новую стратегическую реальность, ограничив для Израиля использование воздушного пространства Сирии и Ирака. Об этом сообщает портал Ynet.

По оценкам израильских специалистов, подобные действия Анкары способны существенно повлиять на свободу маневра Израиля в регионе и изменить сложившийся баланс сил.

В израильской разведывательной среде отмечают, что на смену шиитской «оси» формируется новая сила — суннитская «ось» под руководством Турции и Катара. При этом, как указывается в материале, в этом процессе может участвовать Пакистан, а также ряд других государств региона.

Эксперты считают, что формирование такого альянса может создать для Израиля новые стратегические вызовы и потребовать пересмотра подходов к региональной безопасности.